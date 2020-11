Tonica Milano insieme al resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al giro di boa, si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A fare da assist al sentiment degli investitori sono alcuni dati macro che fanno ben sperare, come l' indice PMI sul manifatturiero cinese e quello europeo, entrambi in rafforzamento. Tuttavia la cautela è d'obbligo con i contagi di coronavirus in continuo aumento in tutta Europa mentre monta l' attesa per le presidenziali USA Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,165. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%.(Light Sweet Crude Oil) (-2,29%), che ha toccato 34,97 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +136 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,87%,avanza dell'1,18%. Svettache segna un importante progresso dell'1,78%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,79%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,72% avanza a quota 19.926 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+4,20%),(+3,71%) e(+2,66%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 6,07%.Brilla, con un forte incremento (+4,17%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,10%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Tra i(+8,90%),(+5,24%),(+4,32%) e(+3,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.Affonda, con un ribasso del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%.