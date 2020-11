Piazza Affari brilla con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della partenza di Wall Street. In una giornata caratterizzata da un'l'attenzione resta puntata sulleLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Torna a scendere lo, attestandosi a +132 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.decolla, con un importante progresso dell'1,90%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,77%, e svettache segna un importante progresso del 2,20%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,23%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,27%),(+4,26%),(+4,05%) e(+3,91%).Tra i(+4,87%),(+4,01%),(+3,88%) e(+3,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.