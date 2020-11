Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

informatica

beni industriali

Caterpillar

Apple

Microsoft

Visa

Qualcomm

Stericycle

Autodesk

Bed Bath & Beyond

Biogen

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street vola in apertura mentre il conteggio dei voti continua. A New York, scambia in deciso rialzo il(+1,62%), che raggiunge i 28.298 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.502 punti.Ottima la prestazione del(+2,36%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,78%).(+3,51%),(+2,75%) e(+2,15%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+3,53%),(+3,35%),(+2,80%) e(+2,74%).Tra i(+12,53%),(+4,63%),(+4,38%) e(+4,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,97%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.