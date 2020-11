In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. L'è sostanzialmente stabile su 1.950,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 37,5 dollari per barile, con un ribasso del 3,33%.In discesa lo, che retrocede a quota +123 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,62%.scende dello 0,70%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,46%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 19.682 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.415 punti.Leggermente negativo il(-0,5%); come pure, in lieve ribasso il(-0,57%).(+3,17%),(+1,39%) e(+0,86%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,23%),(-1,52%) e(-1,39%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,96%),(+2,42%),(+1,89%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,23%.Calo deciso per, che segna un -3,08%.di Milano,(+6,98%),(+5,11%),(+5,04%) e(+4,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,68%.In caduta libera, che affonda del 5,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,64 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,95%.