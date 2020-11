Al via il bonus da 500 euro per internet e pc

(Teleborsa) - Da oggi sarà possibile richiedere ilper l’acquisto di una banda ultra larga e di. Il voucher è dedicato alle famiglie cone consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet (almeno 30 Megabit al secondo) in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet. Si deve comunque passare attraverso, visto che il contributo per l’acquisto di pc o tablet è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.Il voucher ha un valore massimo di, diviso tra connessione internet e dotazione hardware a seconda dell’offerta dall’operatore scelto. Il contratto internet deve essere die costare tra 200 e 400 euro, al pc o tablet può essere destinata una somma compresa tra 100 e 300 euro del voucher.Per richiedere il bonus bisogna interfacciarsi direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, utilizzando gli ordinari canali di vendita. Al 4 novembre gli operatori accreditati presso, società del Ministero dello sviluppo economico responsabile del Piano nazionale Banda Larga, erano 40. Sul suo sito è possibile trovare l’elenco aggiornato degli operatori accreditati e il dettaglio delle offerte.Ladei fondi per questa prima fase è d, che dovrebbero soddisfare le richieste di circa, secondo i calcoli di Infratel. È in preparazione una misura () per famiglie con ISEE superiore a 20.000 euro e per le micro, piccole e medie imprese per usufruire di voucher per la connessione veloce a internet. Per i voucher alleè stata prevista la cifra didi euro, la cui assegnazione avverrà attraverso un incentivo graduale in base alla qualità della connettività, e il bonus andrà da unad un