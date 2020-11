Vaccino Covid fa volare Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

American Express

Boeing

Exxon Mobil

Chevron

Home Depot

Procter & Gamble

McDonald's

Wynn Resorts

Tripadvisor

American Airlines

Ross Stores

Biogen

Bed Bath & Beyond

Netflix

Tractor Supply

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti a Wall Street dopo l'annuncio di Pfizer sull'elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti Covid . Aiuta anche la vittoria di Biden alla Casa Bianca , che potrebbe finalmente sbloccare il nuovo pacchetto di stimoli anti-Ciovid-19.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno del 4,81%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.623 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); effervescente l'(+2,56%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+16,24%),(+9,70%) e(+5,14%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+22,37%),(+14,98%),(+14,09%) e(+13,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Al top tra i, si posizionano(+27,24%),(+19,47%),(+17,23%) e(+15,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -27,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,46%.