In rialzo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street. Il mercato si apprezza a guadagnare per la terza sessione consecutiva, sulla scia della notizia relativa all' efficacia del vaccino sviluppato da. La UE ha confermato la firma del contratto per assicurarsi 300 milioni di dosi.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,28% a 29.503 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.565 punti. Positivo il(+1,25%); come pure, leggermente positivo l'(+0,64%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,39%),(+0,82%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.del Dow Jones,(+1,69%),(+1,44%),(+1,31%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.(+4,12%),(+3,39%),(+3,28%) e(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.In caduta libera, che affonda del 2,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.