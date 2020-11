Seduta positiva a Wall Street, è ancora effetto vaccino

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

materiali

beni industriali

energia

Apple

Microsoft

McDonald's

Wal-Mart

American Express

Boeing

Walt Disney

Raytheon Technologies

Moderna

Equinix

Qualcomm

Bed Bath & Beyond

Henry Schein

Tripadvisor

Ross Stores

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Prosegue l'effetto vaccino sulla piazza di Wall Street, con il, che avanza a 29.491 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.576 punti. In netto miglioramento il(+2,11%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,36%),(+1,60%) e(+1,13%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,56%),(-0,71%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+2,78%),(+2,63%),(+2,46%) e(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,49%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,10%.Sensibili perdite per, in calo del 2,33%.In apnea, che arretra del 2,22%.(+8,10%),(+5,32%),(+5,15%) e(+4,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,98%.Affonda, con un ribasso del 3,38%.