Asia, firmato il più grande patto commerciale del mondo

(Teleborsa) - Quindici Paesi asiatici hanno firmato il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), il. Il patto rappresenterà ile della popolazione globale e raggiungeràIl Rcep è il, rispettivamente seconda e prima economia asiatica. La Cina potrebbe essere il Paese che si rafforza di più con il patto, aumentando il suo ruolo di partner economico con il Sudest asiatico, dettando sempre più le regole commerciali della regione, e riducendo la sua dipendenza dai mercati e dalla tecnologia d'oltreoceano.L'accordo, proposto per la prima volta nel 2012, è stato siglatoonline in cui i leader asiatici affrontavano le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e i piani per una ripresa economica post-pandemica. I Paesi firmatari sono: Brunei, Laos, Myanmar, Malesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Singapore, Filippine, Indonesia. Assente l'India, per timori di un aumento del suo deficit commerciale con la Cina, che potrebbe però decidere di entrare in seguito.Entrerà ufficialmente in vigore quando tutti i partecipanti lo avranno ratificato e punta adin molti settori. Comprendeche coprono dal commercio di beni, investimenti e commercio elettronico alla proprietà intellettuale e agli appalti pubblici.Il Rcep è il, dopo quello globale e progressivo per la partnership transpacifica (), la versione a 11 delsenza gli Usa, che si ritirarono appena Trump fu eletto, non permettendo al Tpp di entrare in funzione. Sette Paesi del Cptpp fanno parte anche dei quindici del Rcep.