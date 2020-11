Legge Bilancio, Anief: pochi fondi alla scuola e nulla per contratti

(Teleborsa) -. E' duro il giudizio del sindacato della scuolasulla, una manovra da 38 miliardi di euro, in gran parte in deficit, che impegnaper ampliare l’offerta formativa. Uno stanziamento che servirà, si legge nel testo approvato, a “ridurre le diseguaglianze” e "favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i privi di mezzi".Anief ritiene gliprodotti dal Governo per il settore scolastico. "L'istruzione pubblica deve essere collocata tra le priorità da sostenere: operare a favore della scuola e dell’università significa rilanciare, sul lungo termine, anche l’intera economia", afferma il Presidente el sindacatiFra lerinnovo dele aumenti salariali, stabilizzazione, eliminazione, ripristino. Necessaria ancheper utilizzare gli strumenti informatici, indispensabile per disciplinare la didattica digitale integrata, che vale circa 200 milioni di euro, più una parte adeguata per lae del personale. E ancora, risorse utili per introdurre dei profili professionalisinora approvati solo sulla carta e il ruolo dellaDalla Legge di Bilancio arrivano davvero pochi soldi per la scuola. Il finanziamento che potenzia l’offerta formativa si rifà all’articolo 1 della legge 440 del 18 dicembre 1997 ed è incrementato di 106,9 milioni di euro nell’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.Il Governo ha inoltre previsto un fondo per l’incremento delpari a, di cui 200 milioni per aumentare il numero dei bus e 150 milioni per adeguare gli scuolabus al rispetto delle norme anti-Covid.