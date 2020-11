Wall Street tira il fiato dopo i nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street che tira il fiato dopo la corsa vigilia riaccesa dalla notizia sul vaccino Covid Moderna , migliori di quelli annunciati la scorsa settimana dalla connazionale Pfizer assieme alla tedesca BIONTech







Sul fronte macro, deludono le vendite al dettaglio mentre la produzione industriale è cresciuta più del previsto . Sotto attese anche i prezzi import/export a ottobre.Sulle prime rilevazioni, ilaccusa una flessione dello 0,95%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,62%, scambiando a 3.605 punti. In moderato rialzo il(+0,22%); in frazionale calo l'(-0,44%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,25%),(-1,07%) e(-0,99%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,32%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,75%.Affonda, con un ribasso del 2,72%.Calo deciso per, che segna un -2%.Crolla, con una flessione dell'1,98%.Al top tra i, si posizionano(+11,00%),(+1,96%),(+1,79%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.