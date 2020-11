Gemelli, Gasbarrini: "Riconoscimento al Cemad grazie a fondamentale supporto Fondazione Roma"

(Teleborsa) - Soddisfazione da parte di, dopo ildalla rivista americana Newsweek, che lo ha collocato al terzo posto nel mondo come centro di eccellenza per le malattie dell'apparato digerente e al primo posto davanti ai maggiori centri specialistici sia europei che asiatici.– si legge in una nota – "non ha mancato di riconoscere gran parte del merito di questo importante risultato a tutti gli operatori impegnati nell'ambito della gastroenterologia sia sul versante accademico sia sul piano assistenziale, nonché di ringraziare lacon il suo, definita un'eccellenza nel mondo della filantropia e del terzo settore, per il fondamentale supporto dato all'acquisto delle innovative attrezzature tecnologiche che hanno fatto grande il Centro"."L'adesione della Fondazione Roma al progetto Cemad – ha commentato– si deve innanzitutto alla grande e immediata consonanza di vedute creatasi tra me ed il Prof. Antonio Gasbarrini, indiscussa autorità del mondo accademico-sanitario, che ha consentito di dare alla collettività un esempio tangibile e internazionalmente riconosciuto di come il privato possa fornire risposte concrete, ancor più necessarie nella difficile situazione di emergenza che stiamo oggi vivendo, ai bisogni primari del nostro Paese, su cui lo Stato è spesso assente".