Borsa New York prosegue in rosso

(Teleborsa) -complici alcuni dati macro deludenti, come quello sulla disoccupazione. A pesare sul sentiment concorre anche la crescita dei contagi di Covid e gli impatti sull'economia. Ilscambia con un calo dello 0,29%, mentre l'è piatto a 3.565 punti. In moderato rialzo il(+0,41%); sulla parità l'(-0,04%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,32%),(-0,50%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,55%),(+0,94%) e(+0,89%).Sensibili perdite per, in calo del 2,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.Tra i, resta su di giri(+5,39%), grazie al vaccino.Corrono anche(+3,92%),(+3,28%) e(+2,88%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.).