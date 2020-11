Energica, annuncia piano investimenti correlato a cost saving

Energica Motor Company

(Teleborsa) -società leader nel settore delle moto elettriche di alta gamma, annunciaIl piano in questione è finalizzato alloatteso fin dai primi mesi dell’anno, parte integrante del business plan nel quale si prevede un EBTDA positivo al 2022.è larispetto al costo della distinta base attuale partendo dal primo semestre 2021, per arrivare ad un. La Società quindi punta ad ottenere unnel 2021 e di oltre il 20% nel 2022.Il piano prevede, di cuiaffidati al settore. Parte dei nuovi investimenti, per un ammontare vicino ad 470 mila euro, concentrati nell’area dell’elettronica di potenza e nella costruzione della scatola motore, avranno effetti già nel 2021.Gli investimenti complessivi e la significativa crescita attesa del fatturato consentiranno alla società dipur mantenendo costanti la leadership tecnologica e le prestazioni dei veicoli in vendita