Indagine CRIF: "Confidi maggiori italiani scommettono sul Fintech"

(Teleborsa) - Nel corso dell'ultimo biennio ilè risultato particolarmente sentito a livello strategico, in un contesto di forti cambiamenti sia delle tecnologie sia del business principale all'interno del comparto, che spinge sempre più i player verso una diversificazione delle attività. È quanto emerge dall'su un campione rappresentativo di Confidi maggiori che complessivamente detiene uno stock pari a circa 4,8 miliardi di euro di garanzie alle Pmi domestiche.Obiettivo dello studio è stato quello di verificare se i Confidi abbiano o meno percezione e consapevolezza dell'innovazione e delle nuove tecnologie in ambito finanziario come elementi in grado di incidere concretamente sul loro business attuale e prospettico e di comprendere e valutare come tale variabile sia stata affrontata e gestita internamente dai Confidi, nel rapporto con i propri clienti e con le banche. Tra le principali evidenze emerse dall'indagine è risultato cheche hanno partecipato alla survey – fa sapere Crif – ha, mentre solamente il 7,7% non si è ancora attivato. Inoltre, sebbene lo stato di avanzamento di tali attività sia diversificato, una buona parte di esse risulta essere completata o in stato avanzato di completamento. Alla luce di questo, solo il 15,4% dei Confidi non prevede di avviare nuovi progetti Fintech nel prossimo futuro, mentre il restanteI progetti Fintech dei Confidi maggiori – rileva l'indagine – riguardano il business prevalente o direttamente ricollegabile ad esso, tra cui la gestione delle garanzie, la consulenza, il credito diretto e la valutazione del rischio. Quasi il 20% delle attività riguarda, tuttavia, ambiti nuovi e ad alto contenuto innovativo, comeInoltre, il 78% dei progetti avviati dai Confidi si rivolgono alle imprese clienti, mentre il 22% è dedicato alla relazione con le banche. Non risultano invece attivi progetti dedicati alla Pubblica Amministrazione. A livello tecnologico prevalgono attività che puntano a digitalizzare il legame con tali segmenti attraverso la firma digitale (28,2% del totale), il cloud e l’API (entrambi al 20,5%)."I risultati di questa ricerca – ha commentato– confermano che anche per i Confidi, così come per tutti gli operatori finanziari, il percorso verso un nuovo approccio al cliente è ormai tracciato e che innovazione e nuove tecnologie sono destinate a giocare un ruolo sempre più cruciale. Del resto, in uno scenario in cui gli investimenti nello sviluppo e implementazione di soluzioni Fintech hanno abbondantemente superato i 100 miliardi di dollari, è normale che anche i Confidi siano focalizzati su nuove soluzioni in grado di migliorare concretamente i processi verso i propri clienti finali così come verso le aziende di credito".