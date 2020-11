Treno per l’aeroporto di Bergamo nel 2024

(Teleborsa) - Se le previsioni indicano il ritorno del traffico aereo ai livelli pre-Covid tra quattro anni,, dove è atteso il collegamento con la rete ferroviaria.Nei giorni scorsi è stata deposito il documento relativo alla valutazione di impatto ambientale per lache sorgerà sul lato est del terminal., principalmente sulla direttrice da e per Milano Centrale, e in più Milano Porta Garibaldi e Lecco, massimamente concentrati nella fascia tra le 6 del mattino e le 22, con l’aggiunta di 18 corse nelle ore notturne.Il progetto rientra nelle, ma l’auspicio è riuscire a completare i lavori due anni prima. Costo 170 milioni di euro e stazione dotata di quattro binari. Il che, come sottolinea ilconsentirà a regime di avere a disposizione un treno ogni dieci minuti, esaltando il concetto di intermodalità che rivestirà un valore sempre più strategico per l’aeroporto.