Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.483 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.582 punti.In denaro il(+0,76%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,39%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,53%),(+0,84%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,03%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,32%),(+2,07%),(+1,73%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Tra i(+4,68%),(+4,36%),(+3,25%) e(+3,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,93%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 53,4 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,6 punti; preced. 56,9 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 5,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 100,9 punti).