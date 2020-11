Le Borse europee chiudono poco sotto la parità

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

vendite al dettaglio

chimico

utility

sanitario

immobiliare

Saipem

Unicredit

Tenaris

Leonardo

Banco BPM

Enel

Mediobanca

Inwit

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Maire Tecnimont

GVS

Datalogic

Cerved Group

FILA

doValue

(Teleborsa) -. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,04%.I mercati europei hanno chiuso in calo dopo una giornata positiva, spinta dalprovocato dalle rinnovate aspettative riguardanti i, con le notizie sull’efficacia di quello di Astrazeneca che si sono aggiunte a quello di Pfizer/Biontech e Moderna.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.837,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,79%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,25%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +116 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%, e poco mosso, che mostra un -0,07%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.702 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 23.594 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo il(+0,52%); consolida i livelli della vigilia il(+0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,90%),(+1,86%) e(+1,81%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,90%),(-0,79%) e(-0,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,55%),(+3,39%),(+2,94%) e(+2,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+23,73%),(+5,33%),(+4,91%) e(+3,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,36%.Affonda, con un ribasso del 3,78%.Crolla, con una flessione del 2,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.