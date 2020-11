IATA: Walsh nuovo Direttore Generale

(Teleborsa) - Laha sancito la nomina di, ex CEO di Iag, a ottavoIncarico che diventerà effettivo dal primo aprile 2021. Subentrerà a, in carica dal 2016. "E' stato il privilegio di una vita– ha detto de Juniac - Negli ultimi annicome voce nel settore aereo globale, come è stato evidente anche nella crisi da Covid-19. IATA ha impostato la rotta per ripristinare la connettività aerea durante la pandemia grazie ai test prima della partenza"."Ci stiamo poi preparando per soddisfare le esigenze di distribuzione dei vaccini. In parallelo, abbiamo ristrutturato l'associazione per sopravvivere alla crisi ed essere pronti a sostenere la ripresa del settore con un'organizzazione dimensionata per servire un'industria più piccola. Le; ora è il momento giusto per cedere la leadership per il lungo processo di ripresa" ha concluso Alexandre de Juniac.