MPS, firmato l’atto di scissione a favore di Amco

Banca Monte dei Paschi

(Teleborsa) -ha stato stipulato l’, con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di MPS diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvata dall’assemblea degli azionisti della Banca in data 4 ottobre 2020. Con tale scissione ilL’atto di scissione è stato stipulato a seguito della avvenuta verifica dell’avveramento delle condizioni a cui la scissione è subordinata, inclusa l’iscrizione presso il registro delle imprese di Arezzo - Siena dell’atto di scissione relativo alla scissione parziale di. a favore di MPS, stipulato il 19 novembre 2020. Tale iscrizione ha avuto luogo il 20 novembre e laLa scissione sarà attuata tramitedi nuova emissione e annullamento di 137.884.185 azioni ordinarie MPS in capo ai soci della banca in applicazione del rapporto di cambio di n. 0,4000 Azioni B AMCO da assegnarsi per ogni azione ordinaria di MPS che sarà oggetto di annullamento. senza annullamento di azioni e, alla data di efficacia della scissione sarà pari a 9.195.012.196,85 euro, costituito da 1.002.405.887 azioni ordinarie, prive di valore nominale.Le azioni B AMCO di nuova emissione saranno assegnate ai soci di MPS e le corrispondenti azioni MPS saranno annullate in capo agli stessi in misura non proporzionale (circa il 90% all’azionista di maggioranza e circa il 10% agli altri azionisti). Più precisamente, in funzione del rapporto di cambio e dei rapporti di distribuzione: al, azionista di maggioranza della Banca, sarannoe saranno annullate 0,1595 azioni MPS per ogni azione MPS posseduta; asarannoper ogni azione MPS posseduta e saranno annullate 0,0380 azioni MPS per ogni azione MPS posseduta.Agli azionisti di MPS diversi dal MEF che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 novembre 2020 non saranno assegnate azioni B AMCO e non saranno annullate Azioni MPS. Le Azioni B di AMCO non assegnate agli azionisti di MPS che abbiano esercitato l’opzione asimmetrica saranno assegnate al MEF, a fronte dell’incremento del numero di azioni ordinarie di MPS di proprietà del MEF che saranno annullate. Le Azioni B di AMCO di nuova emissione, che saranno assegnate ai soci di MPS, avranno igià emesse. Le Azioni B di AMCO, come le azioni ordinarie AMCO già emesse, non sono e non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.MPS prevede che la scissione avrà. Alla data di efficacia della scissione, agli azionisti di MPS che hanno validamente esercitato il diritto di recesso o il diritto di vendita sarà accreditato il valore di liquidazione determinato in applicazione dell’art. 2437-ter cod. civ., pari ad 1,339 euro per ciascuna azione MPS, mentre a coloro che abbiano acquisito azioni oggetto di recesso o vendita nell’ambito del procedimento di liquidazione di cui all’art. 2437-quater cod. civ. sarà addebitato il controvalore delle azioni MPS acquisite.