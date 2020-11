Autogrill, sottoscritto finanziamento di 300 milioni con garanzia SACE

Autogrill

(Teleborsa) -ha sottoscritto oggi un finanziamento per cassa a medio-lungo termine di natura non rotativa (term loan) di 300 milioni di euro, della durata diLa multinazionale dei sistemi di ristorazione ha concordato il finanziamento con un pool di banche:, Banca Nazionale del Lavoro,e Unione di Banche Italiane.Il finanziamento è assistito dallarientrante nelle possibilità previste dale servirà per finanziare, direttamente o indirettamente tramite le proprie controllate, i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante e/o il pagamento dicanoni di locazione per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, conformemente a quanto previsto del dl Liquidità e dalla normativa SACE.A Piazza Affari, si muove verso il basso, che si posiziona a 5,17 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 5,09 e successiva a quota 5,01. Resistenza a 5,49.