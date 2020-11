Banca Ifis, acquisito 70,8% di Farbanca per 32,5 milioni di euro

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha completato l’deldel capitale didetenuto da, tuttora in liquidazione coatta amminisrativa, mentre il restanteè tuttora detenuto da circai, prevalentemente farmacisti.In base ai termini dell’accordo, che era stato annunciato a giugno , Banca Ifis ha corrisposto alla Banca Popolare di Vicenza. Il perfezionamento dell’acquisizione fa seguito al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della Banca Centrale Europea a Banca Ifis dell'11 novembre."Grazie a questa importante operazione gestita e conclusa in un periodo complesso come quello attuale, da oggi diamo ufficialmente vita al- ha dichiarato- Con l’integrazione degli asset complementari e il forte posizionamento di mercato di Credifarma e Farbanca, Banca Ifis rafforza il suo ruolo di primario operatore di settore a livello europeo accelerando, grazie alle migliori competenze, lo sviluppo di servizi sempre più specialistici, personalizzati e digitali, per la prima volta integrati in un unico grande operatore".Il Gruppo Banca Ifis rafforzerà il presidio commerciale nel settore di riferimento, raggiungendoe una, grazie alla combinazione di(quasi 2.800 farmacie clienti) e Farbanca (circa 1.900 farmacie clienti). Le farmacie clienti di Farbanca sono ben distribuite su tutta Italia con una maggior densità tra, a completamento della presenza territoriale di Credifarma, dimostrando un’elevata fidelizzazione, una buona qualità dell’attivo e un costo del rischio contenuto.ha chiuso il 2019 con une crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019, il, il CET1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (RWA) sono di 409,9 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019, Farbanca presentava una struttura operativa efficiente e snella con un cost/income pari al 43,5% e 36 dipendenti. L’impatto stimato sul Cet1 sarà di circa 20 punti base.