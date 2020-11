Banche, ondata di NPL in arrivo: il piano di Bruxelles

(Teleborsa) - Lasi appresta a finalizzare una proposta per facilitare lo smaltimento diche, come più volte invocato dal Presidente della Vigilanza BCE, Andrea Enria, passa anche dalla creazione di unaveicoli volti a agevolare le operazioni.E' quanto riporta ilche, a proposito, cita la bozza di UN paper che l'esecutivo comunitario sarebbe pronto a presentare a metà dicembre, il cui obiettivo, secondo fonti della Commissione, è eIn particolare quanto avvenuto con, quando un mancato intervento tempestivo sugli Npl impedì alle banche di erogare credito e assecondare la fase di ripresa dell'economia quando questa finalmente arrivò."Per- recita infatti il documento citato dal quotidiano - è imperativo imparare le lezioni dall'ultima grave crisi e impedire un nuovo accumulo di NPL nei bilanci delle banche".che dirige il braccio della Bce responsabile di vigilare sulle banche, ha più volte richiamato alla necessità di creare una bad bank europea sullo smaltimento degli Npl (Non performing loans, o crediti deteriorati), ma consapevole forse delle problematiche tecniche e politiche che questo potrebbe implicare ha da subito proposto, in alternativa, di creare una rete europea di, che lavorino in maniera coordinata e soprattutto con unaSecondo il FT, inoltre, la proposta della Commissione europea punta anche a un pi dove si possono scambiare i crediti deteriorati. A elaborare il documento è attualmente la commissaria europea ai servizi finanziari