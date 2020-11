Commercialisti, De Lise: "Al lavoro per dare alla professione sempre maggiore dignità"

(Teleborsa) - "Da sempre i dottori commercialisti e gli esperti contabili con le proprie consulenze contribuiscono a tenere unito il Paese. Abbiamo un ruolo strategico tra Stato, imprese e famiglie. Ma adesso bisognerà fare un passo avanti e lavorare affinché il nostro sapere possa essere utile anche e soprattutto a tutti i commercialisti. Consapevoli che senza di noi non si può programmare lo sviluppo economico del Paese". È quanto affermache ha reso noti i nomi della nuovaCon il presidente De Lise, fanno parte della squadra(Biella), vicepresidente Nord;(Roma), vicepresidente Centro;(Milano), segretario;(Foggia), tesoriere;(Monza);(Udine);(Padova);(Pistoia);(Unione di Modena);(Parma);(Chieti);(Salerno);(Bari);(Palermo).Ilè composto da(presidente Palmi);(Genova);(Fermo)."Il motto della nostra Giunta – prosegue De Lise – è: l'Unione fa la forza. Crediamo che dietro queste parole ci sia tutto quello che da sempre contraddistingue l'associazione. L'Unione di tutti i nostri associati deve essere utile per migliorare e dare sempre maggiore dignità alla professione: una speranza e un auspicio per un futuro degno del ruolo che rivestiamo".