Intesa Sanpaolo, rafforzato il sostegno al Banco Alimentare

(Teleborsa) -rafforza la partnership ventennale instaurata con ilper la riduzione degli sprechi alimentari e la distribuzione alle persone in difficoltà. Quest'anno, a fronte dell'emergenza Covid-19, la Banca – si legge in una nota – è intervenuta con un contributo aggiuntivo a sostegno dellaIl supporto alla Colletta Alimentare – fa sapere Intesa Sanpaolo – si aggiunge alleunper potenziare la capacità di raccolta e distribuzione dei pasti a persone bisognose, attraverso organizzazioni non profit assistenziali della rete Banco Alimentare;per assicurare che il pescato di frodo sequestrato dalle Capitanerie di Porto sia destinato a chi vive situazioni di difficoltà sociale ed economica; egrazie al quale è possibile recuperare le eccedenze di cibo cotto e fresco provenienti dalla ristorazione organizzata (hotel, mense aziendali, refettori scolastici, alberghi, ristoranti) e dai punti vendita della grande distribuzione, distribuendole agli enti caritatevoli della rete Banco Alimentare.Quest'anno lesono diverse. Fino all'8 dicembre, per limitare le possibilità di contagio, sarà possibile donare gli alimenti attraverso "gift card" da due, cinque e dieci euro disponibili presso le casse dei supermercati italiani, presso i punti vendita aderenti e on line. Al termine della colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili, che saranno consegnati alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuiti alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre due milioni di persone in difficoltà.