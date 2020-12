Mercati europei cauti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con gli investitori in attesa di ulteriori sviluppi dalle trattative per l'introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell'economia americana.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 45,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%, piatta, che tiene la parità. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,46%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.954 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 23.873 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+0,93%),(+0,64%) e(+0,44%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,41%),(-0,94%) e(-0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,68%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,99%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Tra i(+1,79%),(+1,69%),(+1,41%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.