Mobilità sostenibile, MiSE: 100 milioni per nuovi programmi d'investimento

(Teleborsa) - Con una direttiva del Ministrosono stati stanziati dalrisorse pari ain favore dei Contratti di Sviluppo per la mobilità sostenibile, che hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera deiSaranno finanziati i programmi d’investimento - si legge nella nota rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - "e, che puntano a:nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione alternativa, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;sistemi di trazione a minore impatto ambientale;filiere industriali per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo di nuove tecnologie IT applicate al trasporto pubblico;sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché sviluppare tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la smart charging di autobus elettrici".