"Ora di Futuro", Calderini (Polimi): Piattaforma ha facilitato dialogo e inclusione

(Teleborsa) - Seconda edizione con numeri in crescita perprogetto lanciato dae fondazioneQuesta una delle principali evidenze della seconda edizione dell’Osservatorioche restituisce un’analisi completa del progetto di educazione rivolto a bambini insegnanti, famiglie e reti non profit in tutta Italia. La valutazione dell’impatto sociale generato dal progetto è stata affidata al gruppo di ricercamediante questionari digitali e interviste mirate a insegnanti, pedagogisti, studenti, genitori."Ora di futuro" ha messo in evidenza spunti interessanti del progetto, Teleborsa ha chiesto aprofessore ordinario di Social Innovation alla School of Management del PoliMI di raccontare"Il progetto voleva misurare l'impatto sui bambini e sulle loro famiglie dell'uso di questa piattaforma., in particolare, le cose che vorrei sottolineare: il primo è che ha funzionato molto bene nella sfera di quello che si chiama ilquasi tutte le insegnanti e i genitori hanno dichiarato - ed è dimostrato statisticamente - che laha facilitato ilnellaInoltre, è statonel creare le cosiddetteossia le competenze emotive, la creatività, il pensiero critico, e in questo senso, perè stata molto efficace questa immersione nella piattaforma.Il- conclude Calderini - "è che gli studenti con qualchecon il cosiddetto disturbo specifico di apprendimento, hanno avuto undall'uso della piattaforma grazie a questo accompagnamento delle famiglie che ha funzionato molto bene e perchè la piattaforma ha consentito a ciascuno di apprendere alla