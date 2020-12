Ora di Futuro nell'anno del Covid-19: scuola sia tecnologica e in presenza

Generali

(Teleborsa) - Unae con tanti, ma possibilmenteperché le relazioni umane sono importantissime per l'apprendimento. E' questa la preferenza espressa dadella Generazione Alpha, nati dopo il 2010, iscritti alle 3.500 classi di III, IV e V elementare di tutta Italia che hanno aderito durante il periodo di lockdown al, il progetto lanciato due anni fa lanciato daItalia e la fondazione The Human Safaty Net.Laviene riproposta anche dalle, con bambini 0-6 anni, dei 16, per superare il senso di solitudine e isolamento sperimentato durante il lockdown.Sono queste le principali evidenze della, che restituisce un’analisi completa del progetto di educazione rivolto a bambini insegnanti, famiglie e reti non profit in tutta Italia. La valutazione dell'generato dal progetto è stata affidata al gruppo di ricerca(Politecnico di Milano) mediante questionari digitali e interviste mirate a insegnanti, pedagogisti, studenti, genitori.si è occupata invece di valutare"Ora di Futuro è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest’anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per i bambini e le loro famiglie", ha affermato all'evento di presentazione, Presidente del Senato, mettendo in luce "l'opportunità di sentirsi meno soli e, allo stesso tempo, di acquisire nuove consapevolezze. L’opportunità di prendere coscienza delle loro potenzialità e incredibili risorse. L’opportunità di guardare al domani senza paure ma con fiducia e spirito costruttivo"., Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, ha spiegato "l’obiettivo della nostra Fondazione The Human Safety Net è quello di liberare il potenziale delle persone: oggi è più che mai importante per affrontare e superare l’emergenza che stiamo vivendo e per costruire un futuro sostenibile. Con questo progetto di educazione partiamo proprio dai bambini, che rappresentano il nostro futuro".Dall’Osservatori emerge che laper garantire le competenze digitali a tutti,davvero,perché la scuola è prima di tutto luogo di apprendimento e di interazione sociale. I bambini sono quindi consapevoli dei vantaggi del digitale, ma ne percepiscono anche i limiti perché la didattica a distanza non potrà mai sostituire il rapporto tra compagni di classe e docenti, tanto importante per lo sviluppo degli apprendimenti.Dall’analisi deicondotta da un team di pedagogisti guidati dal, coordinatore nazionale di "Ora di Futuro" emerge che i bambini della "Generazione Alpha" si sono riscoperti molto(49%) e con la percezione dell’importanza del loroper migliorare il mondo futuro e dell'importanza del temaMa non è sfuggito all'indagine di quest'annosulla creatività, che presenta in molti casi un desiderio di fuga, che lo scorso anno non compariva in nessun elaborato, e temi legati al Covid come i medici e la cura dei malati.Quest’anno l’Osservatorio The Human Safety Net/Ora di Futuro contiene due importanti novitàdel progetto e come bambini, famiglie, scuole e Onlus hanno affrontatoNellaè emerso che unaha contribuito ae che laha permesso ai ragazzi con DSA e senza didi apprendimento e competenze.Per lecon bambini 0-6 anni, l'analisi ha evidenziato che la prosecuzione delle attività con le Onlus nei Centri anche da remoto ha garantito alle famiglie più fragili la continuità educativa, ma anche il supporto socio-educativo a favore della genitorialità. Di qui la laper le realtà non profit dile proprie attività di missioneIl progetto , grazie a una vasta rete di collaborazione – le Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e CSB, WeSchool, Tiresia/Politecnico di Milano, ScuolAttiva Onlus - hae quest’anno durante l’emergenza Covid-19 ha ridisegnato le attività per supportare la scuola, gli insegnanti e le famiglie con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità della didattica anche distanza e il supporto alle famiglie fragili.Prende il via ora il2020/2021 con l'apertura di 7 nuovi Centri in tutta Italia, con le Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e CSB.