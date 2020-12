Sorrento, al via contratto di sviluppo con Invitalia per settore alberghiero

(Teleborsa) - Dodici tra le principali, Sant’Agnello e Massalubrense beneficieranno di circaper rilanciare il settore, uno tra i più colpiti dalla crisi e che tuttura rimane in grave difficoltà, a causa delle limitazioni agli spostamenti delle persone. Le risorse arrivano grazie al., proprietaria dell’, e realizzato con. Il contratto prevede 47,9 milioni di euro di investimenti che beneficeranno diIl Contratto di Sviluppo vede come capofila l’Hotel Hilton Sorrento Palace e interessa anche Grand Hotel Vesuvio, Hotel Bellevue Sirene, Hotel Parco Dei Principi, Relais Blu, Hotel Bristol, Grand Hotel De La Ville, Grand Hotel Royal, Hotel Mediterraneo, Grand Hotel President, Hotel Conca Park, Grand Hotel Ambasciatori, per una capacità produttiva"Questo investimento è un contributo concreto in un momento davvero difficile per il mondo, per il Paese e per il nostro Mezzogiorno e conferma l'attenzione che rivolgiamo allo sviluppo del turismo, prezioso capitale dell’Italia. Questa volta abbiamo puntato su unae con una visione comune sugli obiettivi da raggiungere e sulle azioni concrete da mettere in campo", ha affermato, amministratore delegato di Invitalia.La rilevanza dell’iniziativa è confermata dai numeri. Le strutture rappresentano circa il, il 5% della provincia di Napoli ed il 3% della regione Campania - ma con una rilevanza ancora più accentuata nel segmento di riferimento dei 4 e 5 stelle. "Il contratto è stato concretizzato con un lavoro molto intenso", ha dichiarato, una delle maggiori società di consulenza nazionali del settore, che ha curato l'operazione comein collaborazione con altre due boutique consulenziali, Studio Annunziata e Studio Di Caterina. "L’obiettivo condiviso è stato quello didelle strutture. L’iniziativa, però, ha anche una valenza culturale, perché accomuna per la prima volta le principali strutture della Penisola Sorrentina,atomistico che troppo spesso caratterizza il turismo nel Mezzogiorno", ha aggiunto."È una grande soddisfazione riuscire a vedersi riconoscere la bontà di un programma così ambizioso e importante per la realtà turistica di Sorrento - ha commentatodell'Hotel Hilton Sorrento Palace - e lo start up dell'iniziativa in un momento così complesso per il settore è una, ma anche un’opportunità".