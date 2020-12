Wall Street chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, evidenziando un clima di generale prudenza in attesa della pubblicazione del Job Report venerdì. Ilha messo a segno un +0,29%, mentre è stabile l'), che si ferma a 3.667 punti. Consolida i livelli della vigilia anche il(+0,09%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,10%) e(-0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,48%),(+6,03%),(+2,18%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.scende dell'1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.(+9,97%),(+8,28%),(+4,32%) e(+3,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.