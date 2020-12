Debole la Borsa di New York dopo i nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con un andamento cauto mentre gli investitori continuano a sperare sul varo del tanto atteso piano di stimoli economici USA.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.118 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.689 punti. In discesa il(-0,88%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,31%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,82%),(-0,77%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+2,86%),(+2,11%),(+1,21%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.scende dell'1,15%.Al top tra i, si posizionano(+6,60%),(+3,19%),(+2,38%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,68%.Sensibili perdite per, in calo del 3,54%.In apnea, che arretra del 3,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,91%.