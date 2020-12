USA, Casa Bianca entra nelle trattative per pacchetto di aiuti discusso dal Congresso

(Teleborsa) - I già difficili negoziati tra Democratici e Repubblicani per approvare unsono stati ulteriormente complicati da unaarrivata direttamente dalla. Il segretario al Tesoro, dopo una telefonata con i principali leader Repubblicani, ha infatti proposto unalla presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Il provvedimento garantirebbe un(1200 per le coppie), invece di 300 dollari a settimana, come stavano discutendo i due partiti.Questa proposta sotituirebbe ili di dollari su cuidopo la sconfitta di Trump alle elezioni. La misura bipartisan ripristinerebbe i, fornendo, oltre a erogarePelosi e il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, hanno risposto alla richiesta di Mnuchin con una dichiarazione in cui affermano che preferirebbero lasciare che sia un gruppo bipartisan a definire il pacchetto di aiuti. Il piano Mnuchin reintrodurrebbe, anche se dimezzando l'importo rispetto alla primavera, i, ma che non piacciono a molti legislatori repubblicani perchè"In questo momento ci stiamo rivolgendo a famiglie in difficoltà, aziende in fallimento, operatori sanitari e", ha detto la, coinvolta direttamente nel dialogo tra i due partiti. In ogni caso la pressione sul Congresso è molto alta e sia i Democratici che i Repubblicani hanno sostenuto che un qualche compromesso deve essere trovato.Un nuovo piano di stimoli economici negli Stati Uniti sarebbe "molto gradito" anche dal, che tramite il suo capo economista, Gita Gopinath, ha detto che i governi statali e locali del Paese hanno bisogno di aiuto ed è necessario agire al più presto.