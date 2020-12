Bank of England, tasso di riserva anticiclica delle banche allo 0% fino a fine 2021

(Teleborsa) - Il sistema bancario britannico ha la capacità dirispetto a quanto attualmente previsto, ha detto lanel suo ultimo report pubblicato oggi.La banca centrale ha affermato che le, ma ciò si verificherebbe con "shock incredibilmente gravi" che difficilmente si verificheranno. La disoccupazione, ad esempio, dovrebbe salire al 15% e i prezzi delle case diminuire del 30%.Il buffer di capitale anticiclico, ovvero ildurante i periodi di congiuntura favorevole, sarà, anche se è probabile che il livello dovrà restare così basso fino alla fine del 2022, secondo quanto indicato dal Comitato di politica finanziaria (FPC) della Banca.La Bank of England non si aspetta problemi se il primo gennaio il Regno Unito uscirà con undall'Unione Europea, prospettiva sempre più concreta , in quanto i rischi finanziari sono già stati mitigati negli scorsi mesi e anni. "Tuttavia, la stabilità finanziaria non è la stessa cosa della stabilità dei mercati o della assenza di qualsiasi interruzione per gli utenti dei servizi finanziari - ammette in una nota -e problemi ai servizi finanziari, in particolare per i clienti con sede nell'UE".