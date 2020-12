Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A deprimere gli indici che ampliano i cali dell'avvio è l' annuncio di Sanofi e GlaxoSmithKline di ritardi sullo sviluppo del loro vaccino anti Covid.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,212. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.833,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.Lopeggiora, toccando i +115 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%.crolla, con una flessione dell'1,61%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,94%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,96%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,04%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.612 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,71%) e(+0,64%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,35%),(-2,05%) e(-1,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%),(+1,11%),(+0,86%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,97%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,86%),(+0,91%),(+0,80%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.In caduta libera, che affonda del 2,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,53%.