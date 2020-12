Apertura stabile per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Apertura delle Borse americane in in, con ilche è sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.158 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.690 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,13%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,19%).I mercati sono fiduciosi del fatto che il Congresso possa approvare ilda 908 miliardi di dollari, ma hanno anche assorbito le pessime notizie sulle, che sono risultate in forte calo , resgistrando il, segno che la nuova ondata della pandemia sta rallentando l'economia.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,95%),(-0,60%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+0,83%),(+0,76%),(+0,72%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Al top tra i, si posizionano(+3,79%),(+3,14%),(+2,09%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,07%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.