Sesa, ricavi e utili in crescita nel 1° semestre

Gruppo Sesa

(Teleborsa) - Ilha chiuso il semestre al 31 ottobre 2020 cona 889,3 milioni di euro, un(+33,8%) ed Ebitda margin al 6,02%.di pertinenza del Gruppo si attesta a, in aumento di 38,9 milioni sul 2019. Posizione Finanziaria Netta consolidata Adjusted attiva (liquidità) per 60,3 milioni a fronte dei 12,5 milioni di euro al 31 ottobre 2019."I risultati semestrali accelerano la crescita già conseguita nel primo trimestre e beneficiano della resilienza organizzativa e lo straordinario impegno del nostro capitale umano", ha commentato o Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.Alla luce dell’andamento favorevole del primo semestre, del positivo avvio del terzo trimestre con una crescita double digit di ricavi nel mese di novembre 2020 e del contributo atteso dalle recenti acquisizioni societarie, è, con un’aspettativa dioperativa rispettivamenteIl CdA di Sesa ha esaminato un programma di, con l’obiettivo di orientare la gestione del Gruppo allo sviluppo sostenibile ed alla generazione di valore di lungo termine per i propri stakeholder. La creazione di valore sostenibile di lungo termine a beneficio dei propri stakeholder è da sempre l’elemento fondante della strategia del Gruppo Sesa come dimostra anche il track record storico sinora conseguito: CAGR Revenues 2011-2020 +10,1%, CAGR Ebitda 2011-2020 +11,9%, CAGR 2011-2020 Adjusted EAT +15,2%; CAGR 2011-2020 Dipendenti +13,45% con un 99% del capitale umano inserito a tempo indeterminato.