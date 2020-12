Borsa New York chiude in frazionale rialzo

Moderna

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, che ha continuato a beneficiare della scommessa su un nuovo Piano di stimoli fiscali e dell'OK della FDA al vaccino di. Ilsale dello 0,49% a 30.303 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.722 punti. In moderato rialzo il(+0,66%); come pure, leggermente positivo l'(+0,44%).(+1,18%),(+1,12%) e(+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,68%),(+1,62%),(+1,55%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,28%),(+5,09%),(+3,27%) e(+3,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,87%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,21%.