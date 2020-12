Borse europee si confermano positive. Milano resta in coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, appesantita dai bancari. A sostenere i mercati hanno contribuito l'indice IFO tedesco e le decisioni della Bank of Japan , che conferma una politica espansiva come la Fed e la BCDE.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Invariato lo, che si posiziona a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,52%.composta, che cresce di un modesto +0,41%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, eè stabile, riportando un moderato +0,05%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% suldi Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,61%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,92%.avanza dell'1,49%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,49%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,17%.di Milano,(+4,54%),(+3,72%),(+2,42%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,32%.