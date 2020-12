Sirio annuncia apertura Carrefour Bistrot a Casalecchio di Reno

Sirio

(Teleborsa) -annunciaall’interno dello(BO). Si tratta - spiega una nota - di un Touchpoint strategico in linea con le nuove tendenze ristorative, che si presenta come luogo del "saper fare artigianale"con prodotti freschi e di qualità di produttori Made in Italy e locali.Bistrot Carrefour è più di una caffetteria, dove oltre a degustare prodotti a base espresso, è possibile consumare una grande varietà di prodotti dolci e salati, primi piatti, piatti alla griglia e fritti, tutti preparati espresso, con attenzione ai piatti tipici del territorio.