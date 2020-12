Sell off sui listini europei, pesa variante virus UK

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Al giro di boa, rtesta un quadro di rinnovata volatilità, innescata dai timori per la nuova variante britannica del Covid . Passa in secondo piano l'imminente approvazione di un nuovo piano di stimoli all'economia statunitense , dopo mesi di negoziati.Sul mercato valutario, debole l', che scambia con un calo dello 0,69%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,65%.(Light Sweet Crude Oil) (-3,89%), che ha toccato 47,19 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +113 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%.in apnea, che arretra del 2,78%, tonfo di, che mostra una caduta del 2,00%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,64%., con ilche accusa un ribasso del 2,53%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 23.337 punti, ritracciando del 2,47%.Nel listino, i settori(-4,43%),(-3,33%) e(-3,18%) sono tra i più venduti.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,53%.Affonda, con un ribasso del 4,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,01%.Crolla, con una flessione del 3,94%.del FTSE MidCap,(+4,00%),(+2,62%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,52%.