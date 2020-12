Wall Street avvia settimana in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -, ignorando l'approvazione del nuovoi da parte del Congresso, largamente attesa e già scontata dal mercato la scorsa ottava.L'attenzione è puntata piuttosto sulper le notizie negative sul frontee sullo stallo dei negoziati per la Brexit Frattanto, l'unico dato macro in agenda oggi, quello dell', ha segnalato un nuovo peggioramento delle condizioni economiche.A New York, l'indicesta lasciando sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea l', che retrocede dell'1,01& a 3.672 punti. Variazioni negative per il(-0,99%) e l'(-0,83%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,50%),(-1,98%) e(-1,51%).Tra i(+5,46%),(+5,39%) e(+4,26%), queste ultime dopo l'annuncio del riavvio del buyback.La peggiore performance è quella di, che cede il 3,74%.Crolla, con una flessione del 3,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Tra i(+2,29%),(+1,96%),(+1,43%) e(+1,31%).In rosso, che perde il 5,86%.Calo deciso per, che segna un -5,33% nonostante il debutto nell'S&P 500.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.In caduta libera, che affonda del 3,74%.