Risparmio gestito, raccolta novembre ancora in crescita e patrimonio su nuovo record

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il mese disi classificaper l’industria italiana delcon 6 miliardi di raccolta netta, che porta il saldo complessivodi euro. Novembre, inoltre, è il secondo miglior mese del 2020 dopo agosto sotto il profilo della raccolta.È quanto emerge dalla Mappa mensile del risparmio gestito elaborata dall’ufficio studi di, secondo cui il cuiraggiunge un nuovo. A spingere il livello delle masse in gestione sui nuovi massimi storici c’è, oltre al risultato positivo della raccolta, l’effetto della crescita dei mercati finanziari.le categorie favorite dai sottoscrittori italiani sono proprio gli(+3 miliardi), seguiti dai prodotti(+3 miliardi) e i(+279 milioni).In totale ihanno raccolto cinque miliardi lo scorso mese, una cifra che ha contribuito a mantenere in positivo il saldo totale dei fondi comuni aperti che chiudono novembre con +1,5 miliardi di flussi netti e da inizio anno raggiungono i 16 miliardi.Novembre è positivo anche per leche raccolgono 3,8 miliardi, la gran parte afferenti a mandati istituzionali. In totale, le masse investite nei mandati ammontano a 1.222 miliardi, pari al 51% del totale. Gli asset impiegati nelleraggiungono i 1.172 miliardi, corrispondenti al restante 49% del patrimonio complessivo.A livello di singoli gestori, il Grupposi posiziona alper raccolta netta del mese con