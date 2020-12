Wall Street chiude debole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

telecomunicazioni

finanziario

Apple

Microsoft

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Chevron

Caterpillar

Check Point Software Technologies

Intuitive Surgical

Apple

NetApp

Moderna

Western Digital

American Airlines

Dish Network

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, che risente dei dati macroeconomici contrastanti su PIL e fiducia dei consumatori, oltre che delle preoccupazioni per la Brexit e per il Covid. Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,67%; sulla stessa linea l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.687 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); leggermente negativo l'(-0,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,74%),(-0,99%) e(-0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,85%) e(+0,61%).Giù, che archivia la seduta a -3,44%.In apnea, che arretra del 2,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,00%.Tra i(+5,08%),(+3,29%),(+2,85%) e(+2,54%).Le più forti vendite su, che termina le contrattazioni a -8,98%.Affonda, con un ribasso del 4,77%.Crolla, con una flessione del 3,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,99%.