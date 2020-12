Scuola riaprirà il 7 gennaio. Intesa Governo-Regioni

(Teleborsa) -, giunte alle vacanze natalizie in didattica a distanza. L'è stata trovata, con una mediazione ed aperture selettive.A confermarlo il, ospite a Porta a Porta, parlando di "per la riapertura delle scuole dopo l'Epifania. "Ho raccomandato perché ci sia un'scuola per scuola, paese per paese, nel segno della flessibilità", ha anticipato Conte, aggiungendo che occorre "che si concentrano anche sui".La faticosa intesa con gli Enti locali è stata raggiunta con faticosi compromessi e sotto il segno della flessibilità, anche sotto questo profilo. In linea di massima è prevista una, per poi passare successivamente al 75%, ma anche une lodi ingresso, con parallelo slittamento dell'orario di apertura dei negozi.Accordo anche sui, che saranno assegnati in via preferenziale a docenti ed alunni, mentre