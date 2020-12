ANIEF, Pacifico: "Attenzione a ritorno in classe a gennaio. Adottare massima cautela"

(Teleborsa) - Laè un fatto importante, ma bisogna adottare la massima cautela dal momento che quando all'inizio dell'anno scolastico sono tornati in classe oltre otto milioni di studenti c'erano 300 contagi al giorno, mentre oggi abbiamo quasi. A dirlo èPer il sindacalista va bene riaprire le scuole e tornare alle lezioni tradizionali, ma occorre farlo "in sicurezza". Perché – sottolinea il leader del sindacato – "laresta la priorità assoluta considerando anche che non sono tra le categorie di quanti potranno vaccinarsi per primi". Secondo Pacifico "dobbiamo soprattutto evitare che la scuola diventi ciò che non è mai stato, ossia un luogo di diffusione del contagio dopo queste vacanze". Dunque è necessario non commettere passi falsi e non abbassare la guarda con il Covid-19 perché la terza ondata non è un'ipotesi così remota. ""Lanon per sempre perché la dad non può certo sostituire l'attività in presenza. Mai come ora – ha proseguito il presidente Anief – dobbiamo evitare di mettere il Paese nelle condizioni in cui il virus possa prendere il largo con eventuali ulteriori chiusure che sarebbero il colpo di grazia per la nostra economia già in sofferenza. Per questo motivo la nostra proposta era quella di. L'Italia è stata divisa in colori e da un paio di giorni la curva si è abbassata, questo fa sperare che è stata la scelta giusta. Ma non dobbiamo agire per dogmi, la riapertura deve essere regolata guardando ai dati epidemiologici. Ad oggi, l', rispetto a questi numeri, potrebbe andare bene ma va tenuto bene a mente che noi abbiamo riaperto le scuole ad agosto quando c'erano 300 contagi quotidiani, non 10mila come oggi".Per il sindacalista, certamente, con le, quindi, anche in Italia si può finalmente guardare al 2021 con maggior serenità, ma la strada è ancora lunga e in salita. Per questo la parola d'ordine resta rigorosamente cautela, specie in un contesto generale dove trovano spazio ancora troppe variabili: da una possibile terza ondata, ipotesi paventata da molti esperti, alle nuove varianti del Covid.In conclusione, per Pacifico è vietato abbassare la guardia mentre nel nostro Paese si guarda già a un appuntamento delicato e critico, quello dellacon il ritorno alla didattica in presenza al 50% per poi salire gradualmente al 75% come indicato nel DPCM dello scorso 3 dicembre.