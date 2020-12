Vaccino, Sileri: obbligatorietà non è problema attuale

(Teleborsa) - Il Vice ministro della Salutesi è detto soddisfatto per l’avvio della campagna di vaccinazioni, ma in una intervista a La Stampa continua a ribadire che è vietato abbassare la guardia "perché abbiamo ancora. Non illudiamoci di uscirne in poche settimane. Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di un'Al momento, riferisce Sileri, ". Ma "se nei prossimi mesi, con più dosi e più vaccini disponibili, la campagna di vaccinazione non dovesse raggiungere idella popolazione, allora si dovrebbero prendere delleTra queste, c’èE sono fiducioso che un’ampia campagna di educazione sul vaccino migliorerà in modo".