Piazza Affari in rialzo fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) -, posizionandosi in pole in Europa, dove i mercati mostrano un andamento più cauto, a causa della pandemia e del risultato ancora incerto dei ballottaggi in Georgia per il Senato USA.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. L'è sostanzialmente stabile su 1.950 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,71%, poco mossa, che mostra un +0,18%. Bene la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,51%.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,35%.Vola, con una marcata risalita del 2,72%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,61%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede il 3,44%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,74%),(+2,24%),(+2,21%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che registra un -2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.