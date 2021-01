Recovery Fund sarà inviato oggi al Premier Conte

(Teleborsa) - Idopo una notte di lavoro per mettere a punto un modello del Piano di Ripresa e Resilienza che venga incontro alle varie esigenze espresse nell'ambito della maggioranza. Ma comporre i vari interessi non è certo facile, specie quando all'interno, con Matteo Renzi pronto a ribaltare il Conte Bis.Nel Recovery, che vengono raddoppiate adai 9 inizialmente previsti. "Sulla Sanità credo che la dotazione di risorse crescerà, e' giusto che sia cosi", aveva anticipato ieri sera il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Sky TG24 Economia, aggiungendo che "un Paese che è ancora in piena emergenza pandemica deve ripensare il proprio sistema sanitario e rafforzare la rete territoriale".Gli altri capitoli di spesa consistenti sono per le, che si vedono aumentare i fondi a disposizione. Saranno poi privilegiati tutti i progetto a favore del, dellee deie delFra i punti critici resta il possibile, fortemente osteggiato dal M5S, anche con l'ultima proposta di inserire nel Recovery un mini-MES da 12 miliardi. E se Matteo Renzi preme per il suo utilizzo, Conte avrebbe di nuovoper non creare fratture con l'ala pentastellata.Il tempo corre eclamoroso per l'Italia che deve presentare il proprio, con una crisi alle porte e pochissima chiarezza sui due punti chiave: lae la. Quest'ultima riguarda sia i 209 miliardi complessivi assegnati all'Italia per i vari progetti e soprattutto i 127 miliardi che costituiscono la parte dei pfestiti da rimborsare, suscettibili di condizionare l'evoluzione del deficit negli anni a venire.L'Italia rischia dunque d, non tanto per l'erogazione della prima tranche, circa 20 miliardi, che viene anticipata alla presentazione del Piano, quanto per le, posto che sarà la Commissione europea a vigilare sull'attuazione dei progetti e delle riforme, potendo anche bloccare il pagamento delle successive tranche.