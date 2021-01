CNA Federmoda: filiera moda in ginocchio

(Teleborsa) - Per il, che sta pagando pesantemente gli effetti della crisi pandemica,per l'emergenza e per il rilancio. A chiederlo, secondo cui le stime più recenti indicano per il 2020 un crollo di oltre ildel fatturato complessivo delAlmenocon picchi aziendali che arrivano ad accusare riduzioni del giro d'affari di oltre il 50%.Si tratta di un settore costituito in larga parte da artigianato e PMI, con una filiera complessa e articolata su tutte le fasi produttive e distributive. "Più che dipossiamo parlare di anno cancellato - ha spiegato il Presidente Nazionale Cna Federmoda, Marco Landi - considerando che per lala campagna vendite si è conclusa a fine febbraio quando solitamente va da gennaio a metà aprile. Al contempo i negozi erano chiusi con la merce della primavera/estate da vendere, condizione poi che si è riproposta con l'autunno e inverno cancellando di fatto la gran parte delle vendite al dettaglio stagionali".Inoltre, sottolinea ancora CNA Federmoda, loci in Italia e all'estero e delle manifestazioni in generale dedicate alla presentazione delle collezioni fanno prevedere una forte ripercussione sulle produzioni tra giugno e ottobre 2021 con unaIl settore ha necessità die dial fine di tamponare una emorragia ine diCna Federmoda chiede misure per tutta la filiera moda (tessile, abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e accessori). Nel dettaglio:per compensare la forte contrazione dell'attività nel 2020 rispetto al 2019;a garantire adeguate e tempestive risorse al fondo bilaterale FSBA per fronte alle necessità di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese, prolungamento dei contratti a termine senza causale. In ottica poi didelle nostre imprese sui mercati internazionali occorrono strumenti agevolativi e risorse per favorire ladi nuove competenze professionali e gli ii in innovazione tecnologica.